Cassese si presenta e mette al centro le persone. La lista Noi Insieme sarà a trazione femminile

Non solo una candidata sindaco donna: l’intera lista di Noi Insieme sarà a trazione femminile con una squadra prevalentemente composta da donne. La candidata sindaco Mariangela Cassese si è presentata ufficialmente ai suoi elettori dopo l’annuncio della sua candidatura una settimana fa lanciando lo slogan con il quale il gruppo intende caratterizzare la propria campagna elettorale: “Le persone al centro”.

«Bambini, adolescenti, adulti e anziani devono tornare ad essere al centro dell’attività amministrativa di Albizzate dopo un’amministrazione che ha avuto un occhio solo su cose più materiali, a partire dalla nuova piazza». Cassese ha anticipato alcuni dei punti che caratterizzeranno il programma elettorale delle prossime settimane puntando soprattutto sulla creazione di un luogo che possa unire tutti i servizi alla persona: «pensiamo ad una casa della salute che da un lato possa risolvere i tanti problemi logistici che oggi vediamo negli ambulatori e dall’altro possa raccogliere tutti i servizi che gravitano attorno ai bisogne delle persone».

Mariangela Cassese si è raccontata come un’albizzatese in grado di portare in dote una grande esperienza amministrativa, ottenuta soprattutto nel suo incarico di comandante di polizia locale. «La mia candidatura è nata di recente su proposta del gruppo ma arriva dopo un percorso che fin dallo scorso ottobre ha coinvolto la nostra squadra in gruppi tematici per sviluppare i punti del nostro programma – ha raccontato la candidata -. Io ho seguito in particolare i temi dell’urbanistica, temi cruciali per un paese che deve riqualificare spazi importanti del nostro centro storico e che devono essere maggiormente condivisi e partecipati: penso alla corte Bassani e ai progetti dell’amministrazione che ci vedono contrari».

Con la presentazione ufficiale della candidata di Noi Insieme si attende ora quella dell’attuale gruppo di maggioranza guidato dal sindaco Mirko Zorzo che ancora non ha presentato ufficialmente la propria ricandidatura. Albizzate è vicina all’inizio del proprio confronto elettorale in vista delle elezioni del prossimo autunno.