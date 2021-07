Caterina Bosetti in gran spolvero: l’Italvolley femminile comincia bene

Un’ottima Caterina Bosetti è tra le protagoniste della vittoria dell’Italia della pallavolo femminile nella prima partita del torneo olimpico di Tokyo. La schiacciatrice di Albizzate, 27 anni, mette a terra 12 punti e contribuisce in modo importante al netto 3-0 inflitto alla Russia con parziali di 25-23, 25-19 e 25-14.

Bosetti (foto Coni) e Pietrini, l’altra schiacciatrice titolare, sono state ottime alternative per l’attacco azzurro, che ha naturalmente potuto contare sull’apporto di Paola Egonu, top scorer dell’Italia con 18 punti. La Russia ha opposto una buona resistenza nel primo set che la squadra del c.t. Mazzanti ha vinto in volata. Poi le azzurre si sono dimostrate superiori e hanno chiuso il match in tre set.

Nel secondo turno del girone la Nazionale affronterà la Turchia: appuntamento martedì 27 luglio alle 9,25 ora italiana.

ITALIA-RUSSIA 3-0

(25-23, 25-19, 25-14)

ITALIA: Malinov, Egonu 18, Danesi 6, Fahr 9, Pietrini 10, Bosetti 12, De Gennaro (L). Sorokaite 1, Chirichella, Orro 1. Ne: Folie, Sylla. All: Mazzanti

RUSSIA: Koroleva 7, Fedorovtseva 10, Fetisova 3, Voronkova 7, Podkopaeva (L). Lazareva 1, Pilipenko, Smirnova, Enina, Matveeva. All: Busato

Arbitri: Rolf (USA), Maroszek (Polonia).