Cerca di fermare una lite tra fidanzati, anziano picchiato e derubato

Si intromette in una lite tra fidanzati per calmare le acque e viene picchiato a sua volta e rapinato di cellulare e chiavi di casa. La brutta avventura è capitata ad un anziano di Canegrate attorno alle 19 di ieri, giovedì, quando ha cercato di fermare una coppia di giovani che si stava azzuffando sulla pubblica via.

L’intervento non è stato apprezzato e – secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Legnano – il ragazzo gli avrebbe strappato di dosso la giacca nella quale teneva il telefonino e le chiavi, per poi allontanarsi.

I militari legnanesi sono giunti sul posto dopo pochi minuti e hanno trovato l’anziano e la ragazza ancora sul posto. Il ragazzo è stato trovato in un bar poco distante dalla scena e, a seguito di perquisizione, sono stati rinvenuti gli oggetti sottratti.

Il giovane, già gravato da precedenti, è stato arrestato per furto con strappo, processato questa mattina con rito direttissimo dal giudice del Tribunale di Busto Arsizio che ha stabilito per lui un provvedimento di obbligo di dimora e di firma.