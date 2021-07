Cerro Maggiore, ristorante americano apre nel giorno dell’Indipendenza e offre birra a volontà

Una serata di immersione nelle atmosfere a stelle e strisce, tra musica dal vivo, pic nic a base di burger, ribs o pulled pork e “open beer”, ovvero birra alla spina a volontà offerta agli avventori.

Accade a Cerro Maggiore, dove il ristorante specializzato in cucina statunitense Hamerica’s in via F. Turati 111 apre ufficialmente battenti domenica 4 luglio, giornata in cui negli Stati Uniti si celebra, generalmente all’aperto con parenti e amici, l’Independence Day, l’indipendenza dalla Gran Bretagna conquistata nel 1776.

L’evento, che si terrà dalle ore 18 alle 24, è aperto a tutti e intende omaggiare la festività più iconica della tradizione nordamericana.

L’accesso alla birra a volontà è totalmente gratuito e non è vincolato alla consumazione di cibo: il 4 luglio sufficiente presentarsi e chiedere un apposito braccialetto, definito “beer pass”, che verrà distribuito fino ad un massimo di 500 persone. Il ristorante di Cerro Maggiore, dotato di ampio dehor esterno con tavoli e panche in legno in stile americano, consentirà di consumare il cibo in un cestino da pic nic creato

per l’occasione con lo scopo di ricreare il più possibile la convivialità made in USA. Sul piano gastronomico, il ristorante propone i grandi classici americani a base di smoked meat cotta a bassa temperatura come le costine di maiale, il roast chicken jack e il pulled pork, oltre agli immancabili burger e ai piatti della tradizione tex-mex come tacos e burritos. Per l’evento del 4 luglio è gradita la prenotazione.

Contatti Hamerica’s Cerro Maggiore:

Tel. 03311409039 | hamericas.cerromaggiore@gmail.com

https://www.facebook.com/hamericascerro | https://www.instagram.com/hamerica_s/