Chiuso il punto tamponi della caserma Ugo Mara, l’attività si sposta a Lonate Pozzolo

Da oggi, 1 luglio, le attività di testing per la diagnosi di SARS-CoV-2 distribuite sul territorio della ASST Valle Olona verranno concentrate nella sede di Lonate Pozzolo, in via Cavour 21.

I tamponi verranno effettuati dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 14.00.

L’accesso non è libero ma su prenotazione nelle modalità di seguito indicate.

Al fine di contenere le code e ridurre il tempo di attesa per l’esecuzione del test, i cittadini sono invitati a rispettare scupolosamente l’orario indicato nella convocazione, non superando il massimo anticipo consentito di 15 minuti.

L’esito del tampone molecolare sarà caricato sul Fascicolo sanitario elettronico dell’utente.

La sede di Lonate Pozzolo svolge anche attività di testing al domicilio (tamponi domiciliari) per soggetti non automuniti e/o impossibilitati a raggiungere la sede per l’esame.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.valleolona.it, dove potranno altresì essere scaricati i moduli di autocertificazione.

Chi può sottoporsi all’attività di testing e come prenotare?

L’attività diagnostica tramite tampone è rivolta a:

 Soggetti con sintomi sospetti di Covid19

 Contatti stretti di soggetti Covid19

 Soggetti con sospetto di infezione da varianti di SARS-CoV-2

 Soggetti per tampone di fine quarantena

 Lavoratori positivi a lungo termine con prenotazione da parte di Medici di medicina generale, Pediatri di libera scelta, ATS.

 Visitatori RSA (Residenze sanitarie assistenziali) e strutture residenziali

 Assistiti scolastici/centri estivi con sintomi sospetti da SARS-CoV-2.con prenotazione tramite il Call center regionale (numero verde 800.638.638).

«In questo momento di riduzione dei contagi occorre mantenere alta l’attenzione alla sorveglianza degli eventuali casi di infezione – afferma il Direttore Sociosanitario dell’ASST Valle Olona, dottor Marino Dell’Acqua -. Questa attività di testing si aggiunge a quella che già la nostra azienda aveva attiva, rafforzando maggiormente

l’azione preventiva che si associa alla vaccinazione anti-Covid, che prosegue incessantemente con diverse migliaia di vaccinati giornalmente. Ancora una volta occorre ringraziare la pronta attivazione dei nostri professionisti, che in pochi giorni hanno reso possibile l’avvio del nuovo servizio».