Ciclista novantenne trovato a terra alla Rasa, i vigili: “Chi ha visto ci contatti”

L’ha trovato a terra un gruppo di ciclisti all’altezza del civico 33 della via provinciale della Rasa.

È il novantenne finito al pronto soccorso dell’ospedale di Varese sabato mattina in codice giallo: un episodio che ha contorni ancora da chiarire e sul quale la polizia locale di Varese sta cercando di fare luce.

Il fatto è avvenuto attorno alle 10.30. L’uomo rimasto ferito era in sella alla sua bici e stava viaggiando sulla strada provinciale in direzione Varese.

Qui è successo qualcosa. Le ipotesi sono tre: il malore, la caduta, o l’incidente stradale, in quest’ultimo caso risulterebbe necessario come da prassi accertare con precisione le responsabilità.

Ma non ci sono testimoni e il ferito, ricoverato all’ospedale di Varese ma non in pericolo di vita, non ricorda nulla.

Per questo la polizia locale di Varese lancia un appello: chi avesse visto qualcosa chiami subito il comando di via Sempione componendo il numero 0332 809111.