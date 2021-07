Il Circolo Canottieri Aniene trionfa al Festival dei Giovani 2021 alla Schiranna di Varese

Grandissimo successo per il 32° Festival dei Giovani “Gian Antonio Romanini” che da venerdì 2 a domenica 4 luglio ha animato il Lago di Varese e la Schiranna.

329 le gare che si sono svolte una dopo l’altra e che hanno visto all’opera 1900 giovani atleti dai 9 ai 14 anni provenienti da 127 società d’Italia.

A trionfare è stato il Circolo Canottieri Aniene, che si è presentato a Varese con il gruppo più numeroso: i suoi 74 talenti in erba hanno fatturato la bellezza di 1954 punti conquistando così la vittoria e una barca per il doppio nuova di zecca. Al secondo posto i padroni di casa e campioni in carica della Canottieri Varese con 1424 punti, terzo il Circolo Canottieri Saturnia con 1126 punti totali.

La prima edizione della “Coppa Filippo Mondelli”, in ricordo del giovane Filippo, campione del mondo nel 2018 nel quattro di coppia scomparso prematuramente pochi mesi fa, è stata assegnata ai pugliesi della Canottieri Barion, ovvero il team presente con il minor numero di atleti (14). A consegnare la coppa la sorella di Filippo, Elisa Mondelli. Seconda la Canottieri Lario (12 atleti e 19 podi) e terza la Canottieri Milano (21 atleti e 31 podi).

Il prossimo appuntamento con il Festival dei Giovani è fissato per il primo weekend di luglio del 2022 all’Idroscalo di Milano, sede della manifestazione anche nel 2019.