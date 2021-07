Il Circolo di Monvalle cerca un nuovo gestore per continuare la storia nata nel 1957

La Società cooperativa del Circolo di Monvalle cerca un affittuario per l’esercizio di bar-ristorante.



Il Circolo, che dal 1957 rappresenta un punto di ritrovo per la collettività e offre un servizio anche a quanti raggiungono il comune rivierasco, è rimasto senza gestori. A causa della situazione sanitaria, l’attività ristorativa ha subito dei contraccolpi che hanno portato alla momentanea chiusura. Nel 2017 è stato celebrato il 60° di fondazione con un grande evento che ha visto la partecipazione del circoli limitrofi ed autorità delle coop regionali.

La struttura, adeguata ai canoni di sicurezza richiesti, è composta da una cucina attrezzata, un angolo per la pizza con forno a legna, due sale ristoro che possono accogliere circa 70 coperti, bancone e sala bar. All’esterno ci sono spazi per la ricezione, sia al riparo di una sicura tettoia, sia nel giardino tra gli alberi.

Annesso si trova il bocciodromo, gestito dalla società Bocciofila Monvalle, la cui attività è da

sempre legata al circolo. Una perla nel panorama bocciofilo provinciale e sede spesso di gare.

Un parcheggio di oltre 1000 mq. garantisce la possibilità di una comoda fruizione del luogo.

La proprietà è alla ricerca di qualcuno che voglia riaprire i battenti : «Il desiderio dei soci, per scongiurare il pericolo di dover chiudere come è toccato in sorte alla maggior parte dei circoli della provincia, è affidare il locale ad affittuari che condividano l’idea dell’accoglienza tipica dei “vecchi” circoli: cucina semplice ma genuinamente curata e rapporti sinceri con i clienti del ristorante, ma anche con gli avventori abituali del bar».

Il Circolo rappresenta anche l’unica attività ristorativa nel periodo invernale ed è teatro di eventi organizzati anche in accordo con la Pro Loco.

Per informazioni e per prendere visione della struttura si può scrivere a

circolomonvalle@gmail.com o contattare il presidente della cooperativa Flavio Carminati al numero 3478840090.