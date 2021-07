Cittiglio, TIR incastrato nel passaggio a livello: ritardi sulla tratta Milano-Laveno

Problemi e ritardi sulla circolazione dei treni sulla linea Milano-Varese-Laveno dalle 11,30 di oggi, lunedì 19 luglio a causa di un incidente stradale avvenuto all’altezza del passaggio a livello di Cittiglio, quello che si trova nei pressi dell’ospedale e che divide il centro del paese con la frazione di San Biagio.

Un TIR proveniente dalla via Baraggia di Gemonio (una strada relativamente stretta che porta al cementificio Colacem e che in territorio di Cittiglio prende il nome di via Filzi) è infatti rimasto incastrato nel tentativo di svoltare verso Cittiglio e dirigersi quindi verso Laveno. Il pesante automezzo ha anche divelto una parte della cancellata di una casa che si trova nelle vicinanze; il resto della recinzione è stato definitivamente staccato da un fabbro chiamato appositamente, così da permettere al TIR di riuscire a disincastrarsi.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale del Medio Verbano, supportati dai Carabinieri Forestali, sia per i rilievi del caso sia per occuparsi della circolazione stradale. A livello ferroviario invece l’incidente ha riguardato in particolare il treno numero 44 sulla tratta Laveno Mombello – Milano Cadorna: sono intervenuti i tecnici per ripristinare la parte ferroviaria.