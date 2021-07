I City Angels di Busto Arsizio e Varese piangono la scomparsa di Gianni “Gino” Gussoni

I City Angels della Provincia di Varese, addolorati, salutano Gianni Gussoni “Gino”, City Angel esemplare, il cui impegno per l’associazione è stato riconosciuto nel 2018 con il “basco d’argento”, e si stringono attorno a tutti i suoi cari nel ricordo e nella preghiera.

«Ciao Gino, amico e City Angel leale, generoso e fedele ai valori della nostra associazione. Hai contribuito in maniera fondamentale alla fondazione della Sezione cittadina di Busto Arsizio e alla crescita dei City Angels nella Provincia di Varese. Non ti dimenticheremo e, anzi, in tuo nome da oggi stesso mettiamo le basi del nuovo progetto di cui ti avevamo parlato e che avevi accolto con tanto entusiasmo, incoraggiandoci e dicendoti dispiaciuto solo di non poter essere operativo con noi. Ma tu sei e sarai sempre con noi! Ora veglia da vero angelo lassù. Oss!» – scrivono sui loro canali social per ricordarlo.

Il funerale avrà luogo giovedì 8 luglio alle ore 10.45 nella Basilica di San Giovanni. Il S. Rosario sarà recitato mercoledì 7 c.m. alle ore 18.00 in Basilica.

Gianni riposa presso la casa funeraria posta in V.le Sicilia, 5 in Busto Arsizio. Orario Casa Funeraria: 8.30 / 12.00 – 14.00 / 18.00.