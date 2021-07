Col motocarro contro al palo della luce a Vedano Olona

Incidente stradale questa mattina, lunedì attorno alle 8 a Vedano Olona in via Venegono – SP 46.

Per cause in corso di accertamento il conducente di un veicolo ha perso il controllo dell’automezzo finendo contro un palo dell’illuminazione pubblica lesionandolo.

I vigili del fuoco della sede di Varese intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito.

Si tratta di un uomo di 81 anni alla guida del motocarro medicato in codice verde dai sanitari del 118 arrivati con un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Varese.