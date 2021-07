Coltivazione in casa di marjuana, denunciati due luinesi

I carabinieri di Maccagno, nei giorni scorsi, hanno perquisito un’abitazione di due italiani, un uomo e una donna residenti entrambi a Castelveccana sospettati di coltivare piante di cannabis per ricavare la marjuana.

Si tratta di un 40enne e di una 50enne che avevano allestito una piccola serra dentro casa, con tanto di materiale necessario alla coltivazione e che, all’atto del controllo, sono stati trovati in possesso di 10 piante in vaso dello stupefacente, oltre che a circa un etto di infiorescenze essiccate.

Le indagini erano partite dal ritrovamento in mezzo al bosco di alcune radici, con tanto di terriccio attorno, che erano state buttate in Veddasca, dopo aver reciso il fusto della pianta. Dalle indagini i militari sono risaluti dunque ai due soggetti già noti. Oltre al sequestro delle piante si è proceduto così alla denuncia a piede libero per coltivazione illecita di sostanza stupefacente.