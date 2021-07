Compro auto incidentate a Varese: a chi rivolgersi per la vendita

Vendere la propria auto incidentata, quindi senza più molto valore all’interno del mercato ordinario fatto dai privati. È un vero e proprio mondo parallelo quello che è esploso da qualche anno a questa parte con riferimento alla compravendita di veicoli reduci da incidenti.

I numeri sugli incidenti di auto riferiti al territorio di Varese, parlano fortunatamente di un lieve calo, soprattutto di quelli più gravi che causano quindi morti o feriti. È questo l’aspetto preminente quando si verifica un sinistro; successivamente, tuttavia, anche la questione relativa allo stato delle vetture ha un ruolo determinante.

Si registrano spesso incidenti a seguito dei quali la macchina in questione è sostanzialmente da buttar via. Spesso può capitare che questa sia anche relativamente nuova, il che causa un danno economico non da poco. Ed è in tale scenario che in tutta Italia, ma soprattutto in alcune regioni del nord, su tutte la Lombardia, stanno proliferando i servizi di acquisto auto incidentate.

I servizi di compro auto sinistrate in Lombardia e a Varese

Le ragioni di questi dati sono, forse, da ricercarsi anche nel fatto che la nostra regione, la Lombardia, è spesso e volentieri quella che, nelle speciali classifiche stilate su base annuale, risulta essere la prima per numero di sinistri stradali. Ecco allora che sono nati tanti servizi come quello cui si faceva riferimento.

Tra i servizi di compro auto sinistrate a Varese, c’è quello di AutomobiliSinistrate.com che è specializzato proprio nella compravendita di vetture di questo genere in Lombardia. Un servizio di questo genere opera garantendo al proprietario una trattativa diretta, senza quindi altri intermediari, così da poter garantire il miglior prezzo possibile; ed un pagamento istantaneo, che avviene contestualmente al passaggio di proprietà.

La parola d’ordine dei servizi di compro auto incidentate come quello di cui sopra è proprio rapidità: il tutto avviene in tempi istantanei con valutazione della vettura sinistrata, proposta di acquisto e, qualora l’utente la gradisca, chiusura immediata della trattativa.

Vademecum per la sicurezza

Da tenere a mente, per la propria sicurezza, quando ci si rivolge ad un compro auto incidentate a Varese, i seguenti consigli:

Cercare in rete informazioni sull’intermediario scelto; Farsi fare una proposta senza impegno alcuno; Chiedere garanzie in materia di tipologia di pagamento utilizzato.

Sono, queste, alcune accortezze per muoversi all’interno di servizi di tale genere, nati per offrire una soluzione ulteriore a tutti quegli automobilisti che si ritrovino tra le mani un veicolo che, causa incidente, non ha più valore sul mercato ordinario.