Il Comune di Cassano Magnago in lutto: “Addio Carmen, sei stata un grande esempio per tutti noi”

È scomparsa oggi a Cassano Magnago Carmen Iula, impiegata del Comune e conosciuta da molti in città per il suo impegno professionale e civico. A ricordarla, in questa giornata di dolore, sono i colleghi del Comune di Cassano Magnago e il sindaco a nome di tutti gli esponenti politici che l’hanno conosciuta in questi anni. Pubblichiamo di seguito la lettere dei colleghi e il ricordo del sindaco Nicola Poliseno.

Cara Carmen,

ora ci stai osservando da lassù.

Ti immaginiamo sorridente, con quella cascata di capelli, che riempivano il tuo piccolo volto e ricordiamo il tuo corpo esile di una piccola grande donna.

Sei stata un grande esempio per tutti noi, ti mandavamo messaggi per cercare di esserti vicino e confortarti, ma eri tu, che davi forza a noi con quella FEDE infinita, che non ti ha mai abbandonato.

30 anni di lavoro condiviso… sono tanti.

Tanti ricordi, tante risate, tante chiacchierate; parlavi di tutto, dei tuoi figli, della tua famiglia, dei tuoi cari, andando al di là del rapporto di lavoro.

Era così che vedevi l’ambiente lavorativo: non solo un luogo dove svolgere le proprie mansioni, ma anche dove condividere emozioni, esperienze, senza tralasciare i tuoi doveri, che ti portavano ad essere attenta e scrupolosa con i colleghi e con i cittadini.

Hai dato tanto a tutti noi e di questo ti ringraziamo, perché persone come te sono rare ed è per questo che siamo grati a Dio di averti messo nei nostri cammini.

Ti ricordiamo dolce, gentile, mite ed educata, ma sempre pronta a spenderti per gli altri e a fare valere i diritti di tutti.

Ciao cara amica, sarai sempre nei nostri cuori.

I tuoi colleghi

Il ricordo del sindaco

Carmen è stata una storica dipende dell’amministrazione comunale di Cassano Magnago. Una brava ragioniera e una brava persona. Una persona umile e sempre gentile con tutti. Non ricordo di averla mai vista adirata con qualcuno. È un grande dispiacere per tutto il personale del Comune ma anche per i rappresentanti politici che l’hanno conosciuta in questi anni.

Nicola Poliseno