Il concerto alla Forcora che ha portato aria di ripartenza in Veddasca

La Val Veddasca torna protagonista con il “Sound Festival” tenutosi sabato scorso nei pressi della Forcora. Un connubio tra musica, arte e natura.

I piacevoli postumi sono ancora nella mente dei partecipanti: vista sulle alpi, paesaggi mozzafiato ed energia positiva. Una giornata all’insegna della natura e della musica che ha visto la mattinata arricchirsi di lezioni di yoga, body percussion e workshop musicali. Si è poi continuato, in linea con la bellezza delle alpi e la tranquillità trasmessa dal cielo, con diverse esibizioni musicali.

Tante le persone che hanno raggiunto la Val Veddasca solo per il festival e che, come a detta di uno degli organizzatori, hanno avuto l’opportunità di scoprire posti magnifici come quelli in Valle. Presenti anche diversi produttori locali come il Pian Du Lares e Apicoltura Veddasca che hanno contribuito a rendere il festival una reale occasione per riscoprire i territori in vista di un dialogo con la comunità locale. Circa 300 le persone che hanno partecipato all’evento (foto Campisi).

Gabriella di Capua, Fatfat Confunk e Palazzi D’Oriente sono stati i primi ad esibirsi facendo dialogare la propria musica con l’atmosfera rilassante e speciale che si era creata fino a quel momento.

Tutti seduti con lo sguardo in alto per guardare il palco che di sfondo aveva le alpi, ed è stato subito come tornare ad assaggiare quella normalità che tanto era mancata.

Il fruscio dell’erba sui piedi che profumava di libertà e un cielo che sapeva di infinito hanno incorniciato le prime esibizioni musicali.



L’energia è poi man mano salita con i dj set e live set di Eletric Fingerz, 87K e Theorem. La luce naturale che piano piano calava trasformandosi in uno spettacolare tramonto unita alla musica degli ultimi tre artisti, hanno cambiato lo scenario e le emozioni in qualcosa di ancora più grande ed intenso.

Un evento importante che ha dato sensazione di ritorno alla normalità, alla cultura e alla musica in tutta sicurezza in un luogo definibile magico.

Veddasca Insieme, Binari Sonori Podcast e Pro Loco di Maccagno si sentono soddisfatti di come si è rivelato l’evento e, ringraziando il comune di Maccagno con Pino e Veddasca per il patrocinio e il sostegno, non vedono l’ora di riproporlo l’anno prossimo.