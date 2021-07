Il campo di Calcinate degli Orrigoni sarà intitolato a Marco Bonomi

Il consiglio comunale di Varese, nella seduta del 29 luglio 2021, ha approvato senza voti contrari l’intitolazione del campo rionale di Calcinate degli Orrigoni a Marco Bonomi, “il sindaco di Calcinate degli Orrigoni” scomparso improvvisamente qualche mese fa.

La proposta è stata fatta con una mozione dal consigliere di Varese Ideale Stefano Clerici, ma anche l’assessore allo sport Dino De Simone ha dato parere positivo: «Ho conosciuto Bonomi e , pur in una dialettica e diversità di vedute, ho potuto riscontrare che era una persona davvero appassionata che ha fatto tanto per il campo.

La votazione non ha visto alcun voto contrario: l’unanimità non è stata raggiunta solo per l’stensione del consigliere di Italia Viva Giuseppe Pullara.

Il campetto era già stato informalmente intitolato a Bonomi: in attesa delle decisioni istituzionali, infatti, gli amici di Calcinate degli Orrigoni avevano deciso di procedere autonomamente a dedicare il campo rionale a Marco Bonomi, con uno striscione. Mentre l’intestazione del campo rionale di Calcinate degli Orrigoni era stato oggetto di una raccolta firme da parte degli amici e dei vicini.

Il gesto simbolico era stato pensato “A perenne memoria di chi con passione, dedizione e senso civico ha mantenuto in perfette condizioni il campo da gioco, voluto e creato dai vecchi del rione, al fine di permettere alle nuove generazioni di usufruire di uno spazio ricreativo e di gioco e per chi ha saputo donarsi in nome della collettività e del rione a cui ha donato amore incondizionato”.

La petizione era stata firmata in diversi bar e edicole della zona.