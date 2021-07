Contestazione dei no vax al gazebo della Lega di Busto Arsizio

I no vax riuniti in piazza Busto Arsizio hanno inscenato una manifestazione di contestazione di fronte al gazebo della Lega, in piazza per raccogliere le firme sul referendum sulla giustizia. Dopo il raduno in San Giovanni i manifestanti hanno dato vita ad un piccolo corteo che, proprio in prossimità del gazebo, ha creato qualche momento di tensione.

«Siamo stati aggrediti verbalmente, alla presenza delle forze dell’ordine, con frasi tipo ‘Salvini traditore’, ‘non avrete più il nostro vito’, ‘uno ha strappato la tessera’, ‘dopo 30anni di Lega vigliacco ci hai tradito’, ‘lecchino di draghi’, ‘andatevi a nascondere’ – raccontano i militanti leghisti -. Qualcuno è venuto quasi alle mani, una scena deplorevole e deprimente su cui riflettere».