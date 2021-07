Conto alla rovescia per la nuova stagione del Città di Varese

Manca sempre meno all’inizio della stagione 2021-2022 per il Città di Varese. Nonostante il periodo estivo, sono state settimane di duro lavoro per la dirigenza biancorossa, che in poche settimane ha praticamente completato la squadra che parteciperà alla prossima Serie D e ora aspetta i primi di agosto per cominciare anche sul campo l’anno sportivo.

Intanto la società ha comunicato che ad affiancare nello staff tecnico mister Ezio Rossi e il vice Neto Pereira ci saranno il preparatore dei portieri Paolo Bertoletti, che lo scorso anno era alla Folgore Caratese ma era stato nel settore giovanile del Varese dal 2012 al 2014 con Berretti e Primavera, mentre il preparatore atletico sarà Paolo Bezzi.

Lunedì 2 agosto ci sarà il primo appuntamento della nuova annata sportiva: allo stadio “Franco Ossola” è in programma un incontro tra la stampa e lo staff tecnico per una chiacchierata di inizio anno. I primi allenamenti sul campo dovrebbero essere invece il 9 agosto, ad Albizzate, dove la squadra rimarrà ad allenarsi fino ai primi di settembre, ovvero fino alla vigilia della prima gara ufficiale, la Coppa Italia di Serie D del 12 settembre.

A fare il punto della situazione è il presidente Stefano Amirante, partendo dal mercato: «Mancano ancora quattro giovani: siamo a 20, arriveremo a 24. Si tratta di formalizzare gli accordi e non voglio sbilanciarmi ma spero di avere la rosa al completo per il primo allenamento. Riguardo ai non under, invece, in questo momento non ci sono trattative. La rosa credo sia già abbastanza ampia e, nel caso, interverremo più avanti. Sono contento perché a due settimane dall’inizio della preparazione abbiamo fatto tutto quello che dovevamo senza follie o inseguire qualcuno. Ci siamo mossi in anticipo con tutti i ragionamenti del caso e penso che questo “esperimento commissione tecnica” abbia dato i suoi frutti».