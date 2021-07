Da Corgeno ai campionati di danza a Rimini: tre medaglie per la Jolly Dance

Un oro, un argento e un bronzo, la scuola di danza sportiva Jolly Dance di Corgeno, con sede principale a Villa Cortese, può festeggiare tre importanti medaglie grazie al successo ottenuto ai campionati nazionali di danza a Rimini, gare che ufficialmente termineranno lunedì 25 (le classifiche sono consultabili sul sito federdanza).

Sotto al guida delle responsabili e allenatrici Gilda Intieri e Francesca Montalto, le giovanissime atlete del gruppo sono Melissa Molfetta, Aicha Gueye, Andrea Giulia Pizzinato, Emma Aramini e Ilaria Spampinato e sono infatti state premiate con il terzo posto in piccolo gruppo under 16 classe C free style sincronizzato, secondo posto con piccolo gruppo under 16 classe C free style battle e quarto posto con piccolo gruppo under 16 classe C free style coreografico.

Traguardi importanti per le giovani ragazze guidate da Montalto, istruttrice che ha saputo togliersi anche la soddisfazione personale con la vittoria dell’oro nel solo “femminile caribbean show dance over 35 classe A”.