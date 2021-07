Correre col cane su e giù per i sentieri: arriva la “dog race” sulle montagne della Valcuvia

C’è, fra gli atleti, chi correrà la gara “vera“, quella del circuito Grand Prix delle Montagne Varesine al mattino, e per completare la giornata si farà pure la sgambata di altri due chilometri al pomeriggio.

Ma c’è anche, fra gli sportivi, chi approfitterà della ripresa degli allenamenti per dedicarsi una piccola competizione, senza strafare, un ritorno “soft” alla corsa, insomma.

In entrambe i casi, però, gli sportivi non saranno soli.

Già, perché la vera novità di questo fine settimana è la “Dog Race”, la corsa col cane che si terrà nel pomeriggio di domenica, messa in piedi dagli organizzatori della seconda tappa del Grand Prix delle Montagne Varesine.

La gara si disputerà alle 14.30 e comprende un percorso di 2 chilometri da disputare assieme al proprio cane. L’iscrizione avverrà al momento e il ricavato sarà devoluto per sostenere associazioni che si occupano di animali. Partenza da Duno.

«Abbiamo pensato a un momento di svago, quasi di gioco per dare la possibilità a tanti sportivi di godersi appieno una giornata di sport in compagnia del proprio cane», spiega Fabrizio Luglio di Atletica 3V, società sportiva organizzatrice del GPMV e della dog race.

«Risulta difficile, al momento, trovare nel panorama sportivo italiano un’altra manifestazione come quella che proponiamo per domenica. So per certo che ci sono diversi iscritti alla gara del mattino che torneranno anche nel pomeriggio col cane, ma anche molte persone che ancora non se la sentono di partecipare alla competizione del mattino per invece affrontare un percorso più dolce, a totale contatto con la natura», conclude Luglio.