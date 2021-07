Il cortile di Palazzo Broletto ospita “Il gatto con gli stivali”

Nella serata di giovedì 8 luglio nel cortile di Palazzo Broletto (in via Cavour 2, a Gallarate) andrà in scena “Il gatto con gli stivali” nella speciale versione elaborata da Progetto Zattera Teatro per rendere più attuale e sempre divertentissima una delle favole classiche più amate dai bambini.

La ditta Marelli affitta costumi di carnevale ma sta chiudendo. Due impiegati stanno mettendo tutto a posto quando, all’improvviso, scoprono che un costume è rimasto fuori da una scatola e la storia prende vita. La fiaba classica di Perrault, raccontata a due voci da Martin Stigol e Noemi Bassani, diventa un esilarante mondo di fantasia, nel quale il Gatto, l’Orco e la Regina compaiono dalle scatole di cartone di un trasloco.

Spettacolo adatto alle famiglie con bambini dai 5 anni in su.

Per info e prenotazioni biglietteria@teatrocondominio.it oppure 349 840 9911.