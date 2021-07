“Così abbiamo provato a curare il covid con la terapia domiciliare”, in uno studio l’esperienza di 5 dottoresse

L’ondata della pandemia ci ha travolti all’improvviso costringendo alcuni a fermarsi, perché quella era la cosa più importante da fare, e altri a stringere i denti e sobbarcarsi il peso della resistenza al virus. Tra quest’ultimi ci sono senza dubbio i medici di medicina generale, inquadrati però in un sistema di risposta territoriale che ha mostrato molti limiti e soprattutto senza il “libretto delle istruzioni”, come accade quando ci si trova di fronte a qualcosa di nuovo e sconosciuto.

Le reazioni non sono state tutte uguali, Varesenews lo ha raccontato spesso durante questo anno e mezzo, ma c’è anche chi si è rimboccato le maniche e ha fatto il possibile per dare una mano.

Tra queste persone c’è sicuramente la dottoressa Elena Consolaro, medico di base a Cavaria con Premezzo che di fronte all’incertezza ha fatto tre cose fondamentali: ha creato una rete di supporto e confronto con altre quattro dottoresse come lei, si è messa a studiare e, soprattutto, non ha mai abbandonato i propri assistiti.

Il risultato non è stata solo la consapevolezza di aver fatto il proprio lavoro ma anche quello di aver dato un contributo scientifico mettendo nero su bianco in un paper pubblicato sulla rivista “E Clinical Medicine” (che fa capo al gruppo Lancet) il lavoro svolto sul campo nella terapia domiciliare per la lotta al covid. Uno studio scritto insieme, tra gli altri, alle colleghe del territorio Stefania Pedroni di Gallarate, Chiara Moroni di Castellanza, Elena Pastò di Gallarate e Maria Vittoria Paganini Busto Arsizio con la collaborazione del direttore dell’Istituto Mario Negri Giuseppe Remuzzi e del primario del Papa Giovanni XIII di Bergamo Fredy Suter.

Dottoressa Consolaro da cosa nasce questo studio e che risultato intende dimostrare?

«Lavoro a Cavaria con Premezzo da 8 anni, ho 1500 assistiti e come tanti miei colleghi nel 2020 mi sono trovata ad affrontare il Covid. Durante tutte le fasi della pandemia ho seguito circa 150 pazienti e da subito, di fronte a quello che stava succedendo, ho cercato di capire cosa potessi fare per stare al loro fianco e ridurre le ospedalizzazioni che, oltre a minare il sistema ospedaliero, erano il terrore più grande dei miei assistiti. Temevano di finire isolati, lo temevano moltissimo e la richiesta era sempre la stessa: dottoressa mi curi a casa».

Come ha deciso di muoversi per dare una risposta domiciliare ai suoi pazienti?

«Nelle ricerche che ho attivato attraverso amicizie con gli infettivologi dell’ospedale di Busto Arsizio sono riuscita ad entrare in contatto con Remuzzi e Suter del Mario Negri e del Papa Giovanni XII. Avevano pubblicato uno studio su una proposta terapeutica che implicava l’uso degli antiinfiammatori per cercare di ridurre le complicanze della malattia. Una proposta che mi convinse e che mi misi subito a studiare insieme a loro per poterla applicare come ho fatto nella seconda ondata di covid. Si tratta di farmaci che usiamo da tanti anni e non vedendo rischi ho curato con questo protocollo circa una quarantina di pazienti. Il risultato è raccontato nello studio appena pubblicato».

Qual è il protocollo? Si discosta dal protocollo ministeriale ufficiale per le terapie domiciliari di cura del Covid?

«Lo schema terapueutico che abbiamo utilizzato rientra in quello previsto dal protocollo ministeriale. Prevede criteri e modalità precisi: una prima fase in cui usare antinfiammatori, in particolare due tipi di farmaci che hanno effetto sulla riduzione dell’infiammazione. Poi, sulla scuola di Sutter, c’è il tema di se e quando iniziare la terapia cortisonica che però va fatta solo quando serve altrimenti si fanno dei danni. Va aggiunto che noi siamo stati molti vicini ai nostri pazienti: ho fatto tantissime visite domiciliari, li ho valutati più volte. È stato molto impegnativo ma il risultato è che questo approccio ha pagato».

Quali sono stati i risultati?

«Dai primi esami risulta una differenza enorme dal punto di vista delle ospedalizzazioni con il 90% dei ricoveri in meno. Certo si tratta di pazienti che sono stati seguiti passo passo, con la terapia ma anche con monitoraggio e rassicurazioni. Abbiamo voluto raccontarlo nello studio proprio per partire dai dati raccolti e stimolare un confronto. Si tratta di uno studio di coorte con i dati di 90 nostri pazienti trattati con il protocollo e confrontati con altri 90 pazienti con le stesse caratteristiche di sesso, comorbilità ecc.».

Quanto Conta la risposta dei medici del territorio nella cura?

«L’emergenza covid ha fatto vedere quanto sarebbe importante valorizzare il territorio, ovviamente con indicazioni e supervisione degli specialisti. Purtroppo spesso il nostro ruolo non è stato valorizzato. Io credo che però questa esperienza ci abbiamo fatto capire come questa sia l’occasione di far valere la nostra formazione. Noi possiamo cambiare la storia di come funziona la sanità. Spero che se ne tenga conto e si investa di più. Io farò tesoro di quello che è successo».

(QUI LO STUDIO PUBBLICATO)