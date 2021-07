I Costruttori agli architetti: “Ricostruire l’identità del settore delle costruzioni varesino? Noi ci siamo”

Per noi costruttori, ma penso e spero per tutti gli attori legati all’edilizia, sarebbe un sogno poter tornare ad essere un territorio vocato all’arte del costruire, come lo siamo stati in un passato lontano, ma anche in quello recente; serve però necessariamente investire nella formazione delle nuove leve, far crescere interesse e passione per il nostro lavoro. Veniamo da anni di manodopera straniera non qualificata, che ha di fatto svilito il lavoro svolto e minato la credibilità conquistata in tanti anni di duro e appassionato lavoro dei nostri padri, svalutando complessivamente il comparto edile e le figure professionali ad esso correlate, mentre queste andrebbero rivalutate, offrendo un’adeguata formazione e creando opportunità di lavoro certe e durature.