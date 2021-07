Criceto abbandonato tra l’immondizia sotto la tempesta, il triste ritrovamento a Varese

Una gabbia intera, con tanto di suo piccolo inquilino peloso, abbandonata sotto la pioggia insieme alla spazzatura in via Brunico a Varese. A trovare il piccolo criceto spaventato è stata una coppia residente a Varese, incredula di fronte alla scoperta: «com’è possibile una cosa del genere? Come si può arrivare a tanto?».

I due, fortunatamente, hanno tratto in salvo l’animale e provveduto ad asciugarlo e cambiare gabbietta per un’adozione momentanea. In molti si sono già fatti avanti per prendere in cura il criceto dopo questa brutta avventura.