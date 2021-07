Dal bando regionale digital business 900mila euro a 86 imprese della provincia di Varese

Sono 1.382 micro, piccole e medie imprese di Regione Lombardia alle quali sono stati assegnati contributi per aver aderito alla misura Digital Business per E-Commerce e Voucher digitali I4.0. Sono oltre 14 i milioni di euro stanziati parte di Regione Lombardia e dalle Camere di Commercio lombarde.

Le imprese ammesse al contributo per la linea Voucher Digitali I4.0 sono state 783, alle quali si sommano altre 599 imprese per la linea E-Commerce, portando il totale a 1382.

Per quanto riguarda il bando Voucher digitali I4.0 in provincia di Varese si contano 55 domande ammesse, per un contributo di 584.063,49 euro (Qui l’elenco delle imprese ammesse). Per quanto riguarda il bando Digital Business per E-Commerce si contano in provincia di Varese: 31 domande ammesse, per un contributo di 292.560,60 euro (qui l’elenco delle imprese ammesse).