Dal liceo musicale Manzoni di Varese l’ultima (e più sorprendente) cover di Feeling Good

Non potete non conoscere Feelin’good: Questo brano, nato per un musical del 1965 e reso famoso dall’interpretazione di Nina Simone, ha visto nei decenni cover dei più disparati interpreti.

Da Ed Sheeran a George Michael, da John Coltrane a Michael Bublé, dai Muse a The Pussycat Dolls. John Legend l’ha cantato persino alla cerimonia di insediamento di Joe Biden.

Ora, tra questi prestigiosi nomi, si inserisce anche il Liceo Musicale Statale Manzoni di Varese, che ha realizzato, nell’ambito di un progetto PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, già alternanza scuola lavoro) dell’anno scolastico appena concluso, una affascinante cover del celeberrimo brano, frutto di una collaborazione tra le Orchestre di fiati e archi e la classe di canto del Liceo Musicale Manzoni.

Ma non solo: la classe ha realizzato anche un videoclip suggestivo, girato tra l’Hotel Palace e la sede dell’istituto superiore, che vede quattro giovani impegnati nelle riprese video, anche con il drone, e nella regia e sceneggiatura della piccola storia raccontata: si tratta di Gaia Galimberti (regista e seneggiatrice), Paolo Giorgetti (Montaggio video), Tommaso Losito (montaggio audio) Federico Carcano (Pilota di drone). La direzione artistica del tutto è del professor Paolo Pugliese.