Dalla porta del Lugano Calcio a TikTok, Michael Casanova star dei social con “Bella Gianda”

A un mese dal lancio, l’audio “Bella Gianda” è entrato nei brani popolari di TikTok con oltre 13.500 video generati dagli utenti – ha supearto i video generati di alcuni brani di artisti italiani come Boondabash e Baby K, Jay Axe e molti altri…

“Bella Gianda”, il saluto ideato da Michael Casanova, ex calciatore del Lugano Calcio (portiere, ha fatto la riserva del varesino Francesco Russo), speaker radiofonico e ora tiktoker con oltre 1 milione e 500 mila giovani followers, (nel 2018 stupì il mondo entrando a far parte del Guinness World Record con la maratona radiofonica più lunga al mondo), è diventato una canzone e un videoclip che in poco più di un mese dal lancio ha superando numerosi artisti italiani in termini di video generati su TikTok, con numeri da capogiro: 845’000 visualizzazioni su YouTube e milioni di visualizzazioni sul social network amato dai più giovani.

Nato per gioco come saluto, Bella Gianda si è evoluto diventando una canzone scritta dal giovane cantante ticinese NICO N&P, e un videoclip girato dal talentuoso Alessandro Murdaca, che sta facendo ballare i giovanissimi, ovunque, dalla spiaggia alla città, grazie anche al balletto di ex ballerini di Amici di Maria De Filippi.

Abbinato al gesto dello Shaka (il saluto dei surfisti), quel “Bella Gianda” è ormai il marchio di fabbrica virale di Michael Casanova tra i giovanissimi – di cui ben il 97% sono italiani – approdato su tiktok divertendosi e divertendoci durante la pandemia con quesiti esilaranti e misurazioni in diretta attraverso il suo essere talmente buffo da sembrare un cartone animato. Il primo video, diventato fin da subito virale, è il video in cui Michael conta le patatine per capire chi fra McDonald’s e Burger King è più generoso nelle porzioni. Oltre al grido di “Bella Gianda”, Michael inizia sempre i suoi video con “Vi siete mai chiesti se ti danno più patatine da McDonald’s o da Burger King? Ma visto che oggi non c’è niente da fare, verifichiamooooo”.

Uno dei più popolari, quello in cui racconta della sua esperienza da calciatore e di come mai ha dovuto lasciare il calcio nonostante avesse vinto numerosi premi in qualità di portiere. Pubblicato il 24 giugno, ha ottenuto 3.2 milioni di visualizzazioni, 571’700 like, 4’866 commenti, 7’700 condivisioni. In fondo al video inserito in wetransfer, le statistiche

Bella Gianda è il tormentone che non è di certo passato inosservato agli occhi del talentuoso cantante ticinese NICO N&P che lo ha omaggiato scrivendo per lui la canzone. Un singolo che ha preso vita anche grazie ad un energizzante videoclip, firmato da Alessandro Murdaca, il più giovane videomaker d’Italia ad aver prodotto video musicali e spot per oltre 250 milioni di visualizzazioni su youtube (tra i tanti girati, Benji & Fede, Marracash, Sfera Ebbasta, Ghali…) che traduce a ritmo rap le gag di Michael immergendole in una coreografia travolgente, ideata dagli programma televisivo “Amici” di Maria De Filippi.

Bella gianda trascina, ti rimane in testa come ogni tormentone che si rispetti! Le premesse c’erano tutte e la canzone è diventata virale in pochissimo tempo: “Bella Gianda! Non so mica se questo pezzo spacca oppure no ma, visto che oggi non c’è niente da fare, verifichiamooooo”. Ambientato in un fastfood, i protagonisti del video, vedono apparire, grazie a degli occhiali speciali, figure ed eventi straordinari, abbattendo la quarta parete e trascinando all’interno lo spettatore, ormai nell’atto di fare la shaka.

Il fenomeno “Bella Gianda” ha preso talmente piede che, grazie alla coreografica, ideata da ex ballerini di “Amici” di Maria De Filippi, è nato spontaneamente sui social anche il #bellagiandachallange, la sfida arrivata a contare oltre 32’600’000 di visualizzazioni .