Daniele Milani è il candidato sindaco del centrodestra di Oggiona S. Stefano

Squadra che vince non si cambia, al massimo si rinnova: così il nome del candidato sindaco di Oggiona con Santo Stefano è Daniele Milani, attuale assessore ai Lavori Pubblici, che riceve il testimone dalla sindaca Stefania Maffioli.

La prima cittadina, eletta nel 2016, non si ricandiderà per motivi personali: «Si fa un gioco di squadra e ritengo che Daniele possa continuare nel prossimo mandata come futuro candidato: è stato sempre con me come assessore ai Lavori Pubblici e al fianco della giunta. È un fatto di continuità: è nato e cresciuto a Oggiona, conosce il territorio ed è molto conosciuto perché da imprenditore è sempre aperto al dialogo e ad aiutare le persone. Può essere la continuità di questo gruppo, ama la responsabilità e la concretezza».

«Prendo l’eredità di una cosa che ha sempre funzionato bene – ha esordito Milani – e che ci ha portato parecchie soddisfazioni, abbiamo realizzato il 90% del programma elettorale. Non è quasi mai successo in questo comune. Vogliamo proseguire e completare le opere in sospeso, con un occhio di riguardo al sociale».

A “benedire” la candidatura Stefano Gualandris, referente della Lega in provincia di Varese: «Ringraziamo Stefania per l’eccellente lavoro. A Oggiona il centrodestra verrà riconfermato; ci sono delle scelte personali da parte di Stefania e fare il sindaco oggi è un bel fardello. Noi pensiamo che per l’elezione i problemi non ci saranno: ci sarà un cambio di testimone ma ci sarà continuità. Le amministrazioni di centrodestra sono vicine al territorio, ma la componente civica è un valore aggiunto».

Maffioli, però, non si ritira certo dalla politica: «Lascio il testimone ma rimango in lista», oltre a rimanere disponibile per qualsiasi aiuto o appoggio.

“Sempre vicini al territorio”

Soddisfazione e orgoglio da parte di Maffioli e del vicesindaco Pasquale Carrozzo per il lavoro svolto durante il mandato, guidato dall’attenzione ai bisogni del territorio e dei cittadini, cercando di consegnare loro «un paese dove socializzare». «Ho onorato il mio mandato: tutto quanto a programma è stato svolto e come amministrazione abbiamo pensato al bene dei cittadini che si è tradotto in fatti concreti», ha detto Maffioli, ricordando diversi punti d’orgoglio dell’amministrazione quali la maggior sicurezza (con oltre 200mila euro di investimenti), il miglioramento del territorio con diverse opere pubbliche (dalla nuova piazza a Oggiona all’altra di piazza Italia in via di riqualificazione, contando il superamento delle barriere architettoniche), la riqualificazione della pineta, l’avvio della cittadella dello sport («Ancora non è terminata, stiamo aspettando bandi e finanziamenti») e il restyling – grazie a contributi regionali – del palazzo comunale e del parcheggio antistante. Carrozzo ha sottolineato l’orgoglio per il mandato di Maffioli, specialmente riguardo l’ambito della sicurezza, che ha oltrepassato le aspettative iniziali.

Maffioli ha poi ricordato l’attenzione verso il sociale e la cultura: «Ogni anno abbiamo impiegato poi risorse (post scuola per le primarie, aumento contributi alle materne. Attenzione a oratori e centri estivi; collaborazione e dialogo aperto con associazioni per eventi sportivi e culturali)».

Mancherebbe solo l’ex teatro a Santo Stefano, per cui ci si sta muovendo verso un progetto di messa in sicurezza più ampio di quello previsto qualche anno fa.