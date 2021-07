I danni del maltempo alla Cri del Medio Verbano: “Sede parzialmente inagibile”

Sala Consiliare, Ufficio Soci e Magazzino D.P.I.: tutto allagato alla Cri di Gavirate, con le strutture di controsofittatura parzialmente collassate.

Ai danni subiti dalla cittadina nella zona di Armino e Pozzolo dopo la forte alluvione di mercoledì scorso si somma anche la situazione della Croce rossa italiana che ha inviato una lettera al Comune, proprietario dell’immobile che oramai da anni ha sostituito i locali vetusti di via Rimembranze per collocare le attività dei 200 volontari in parte dello stabile che occupava gli uffici finanziari.

Ma l’acqua ha colpito forte anche qui, e dalle foto che sono a corredo di questo arutcolo si evince il problema legato ai danni fatti dall’acqua, filtrata dal controsoffitto e per i quali è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto ad ispezionare e mettere in parziale sicurezza i controsoffitti di queste aree, “dichiarandone verbalmente l’inagibilità e provvedendo a delimitare gli accessi ai fini della sicurezza, non appena in possesso del richiesto verbale d’intervento“, dicono dal comitato locale.

«Segnaliamo inoltre che una notevolissima infiltrazione ha interessato il vano ascensore riempiendone totalmente la fossa e rendendolo inutilizzabile. Per la prima volta il piazzale dell’autoparco mezzi si è allagato e le linee delle acque bianche non hanno scaricato“, si legge inoltre nella missiva inviata al Comune.