Depsa: “Raffaella Carrà ci ha insegnato molto, orgoglioso di aver lavorato con lei”

“Cari studenti, siate determinati e professionali: la lezione di Raffaella Carrà“.

Sul profilo Facebook dell’Università dell’Insubria è stato pubblicato un ricordo scritto da Depsa, Salvatore De Pasquale, grande autore televisivo e docente all’ateneo di Varese e Como per il percorso di studi di Scienze della comunicazione.

«Ho lavorato con Raffaella Carrà e mi ha insegnato, ovviamente, tantissimo – scrive Depsa -. Ma voglio soffermarmi su due sue caratteristiche che vorrei diventassero anche le caratteristiche degli studenti che ci stanno leggendo: la determinazione e la professionalità estrema. Nulla deve essere lasciato al caso e nulla è impossibile, se si è determinati a realizzare un sogno sacrificandosi all’estremo per riuscire a renderlo vero».

«Raffaella – prosegue – era bella ma non bellissima, cantava bene ma non era una grande cantante, ballava bene, ma forse c’era chi era più brava, era disinvolta ma tanti sono disinvolti e non hanno successo. Lei era determinata e puntigliosa, precisa, professionista sul lavoro come non mai. E aggiungo una terza qualità: un grande rispetto per chiunque, dal regista famoso al macchinista. Sono orgoglioso di aver lavorato con lei. Raffa, riposa in pace».