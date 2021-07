Diciannove laureati iniziano il corso triennale per diventare medico di base

Prende il via, questa settimana, un nuovo triennio di formazione specifica in Medicina Generale gestito da ASST Sette Laghi per conto di ATS Insubria e Regione Lombardia. I 19 laureati in medicina vincitori di concorso che compongono la leva di quest’anno potranno essere avviati fin da subito sul territorio a sostituire i medici andati in pensione grazie alla nuova formula introdotta con la DGR 5004 del 5 luglio scorso.

«In Lombardia – spiega il dottor Marco Donadini, medico internista che opera dal 2014 alla Degenza Breve Internistica (ora Area Osservazione 1) dell’Ospedale di Circolo e referente ospedaliero del corso – c’è una forte carenza di medici di base. Ad oggi i posti vacanti in tutta la regione sono 786 di cui 113 in ATS Insubria. Per far fronte a questa situazione, Regione Lombardia ha introdotto la figura del tirocinio professionalizzante che consente al medico tirocinante di presidiare da subito un’area attualmente scoperta gestendo fino a 1000 pazienti. ASST e ATS metteranno a disposizione del medico tutti i supporti necessari ad assicurare un servizio competente e professionale, pienamente in linea con gli standard qualitativi di Regione Lombardia. In parallelo i colleghi seguiranno la didattica, che viene gestita grazie al prezioso supporto organizzativo dell’Ufficio Formazione di ASST Sette Laghi: si tratta di 1600 ore tra aula e studio guidato ripartite nei tre anni, cui si affiancano 2000 ore di tirocinio a rotazione nei reparti seguiti da un tutor e 1200 ore sul territorio in affiancamento a un medico di base. La formazione sul campo – conclude Donadini – avrà luogo non solo all’Ospedale di Circolo ma in tutte le strutture dell’ASST in base a criteri di prossimità e alle opportunità di crescita professionale offerte dai singoli reparti».

Sono previsti periodi di tirocinio in Medicina Generale, Chirurgia, Pronto Soccorso, Ostetricia e Ginecologia, altri reparti specialistici, Hospice, Rsa, ambulatori ecc. Le prime lezioni in presenza inizieranno a fine agosto e nei prossimi mesi i medici saranno assegnati ai reparti ospedalieri e contestualmente agli ambiti territoriali attualmente privi del titolare per garantire il servizio all’utenza.