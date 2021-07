Disabato e Mapelli restano al Varese che annuncia tre nuovi arrivi

Due conferme e tre novità per il Città di Varese che – sempre sotto la guida di mister Ezio Rossi – disputerà il prossimo campionato di Serie D dopo la salvezza ottenuta quest’anno. La società biancorossa ha confermato oggi che due pedine importanti come Donato Disabato e Francesco Mapelli resteranno tra i punti di forza della squadra, una decisione importante anche perché il regista ha saltato gran parte dello scorso torneo a causa di un lungo infortunio (ha comunque segnato 3 gol in 13 presenze).

Galleria fotografica Conferme e novità per il Città di Varese 4 di 5

Riflettori accesi invece per i volti nuovi, un tris che comprende due giovani portieri (certificando quindi l’addio al lituano Syaulis, titolare quest’anno) e un difensore di maggiore esperienza.

Cominciamo dalla porta, perché mister Rossi potrà scegliere tra Luca Trombini e Morgan Pedretti: il primo, torinese, ha vestito sia la maglia della Juve da piccolo, sia quella del Torino per poi disputare gran parte delle giovanili e la primavera con la maglia della Pro Vercelli. Trombini ha già giocato in Serie D con il Follonica Gavorrano con 22 partite da titolare e quasi 2mila minuti trascorsi in campo.

Esperienza in quarta categoria che ha accumulato anche Pedretti, più giovane di un anno (2002) e nella scorsa stagione al San Luca con 4 presenze. Partito dal Verbano, il giovane portiere ha trascorso le giovanili in club di una certa importanza come Latina, Triestina, Monza e Gozzano.

È invece di oltre 100 presenze e di 7 gol – mica pochi visto il ruolo – la dote che porta con sé Mattia Monticone, difensore che si presenterà al “Franco Ossola” con un curriculum importante nella categoria. Genovese d’origine e doriano d’estrazione calcistica, Monticone ha esperienze in C a Lumezzane e gioca in Serie D dal 2016, prima con il Savona (2 reti anche con quella società in 26 partite) e poi soprattutto con la Folgore Caratese dove ha trascorso ben quattro anni. Ora il biancorosso del Varese a proseguire una bella carriera.