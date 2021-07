“Dispaccio calciofilo” al Gagarin di Busto Arsizio per un venerdì sera dedicato al mondo del pallone

Lavori in corso al Circolo Gagarin di Busto Arsizio. Per venerdì 2 luglio è in programma una serata dedicata al mondo del pallone.

Il programma:

H 19.30: apertura porte – Ingresso gratuito riservato socie e soci Arci 20/21

H 20.00: presentazione libro “Con il pallone tra i piedi e la musica a cannone. Racconti contro il calcio moderno” con gli autori Nicolò Rondinelli e Andrea Vecchio. Modera Francesco Kiki Castiglioni

H 21.00: proiezione della partita Belgio v Italia

Bar e cucina sempre aperti. È possibile prenotare un tavolo mandando un messaggio WhatsApp al numero 351 9763540 attivo nei giorni di apertura dalle ore 15.00.