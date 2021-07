Una domenica all’insegna della scultura con la Delegazione Fai Valcuvia

Visite guidate alla scoperta della Valcuvia ed in particolare dedicate all’arte. Sarà infatti la scultura il filo conduttore degli appuntamenti organizzati dalla Delegazione Fai Valcuvia Luino e Verbano Orientale in programma durante l’estate.

Il primo appuntamento è per domenica 11 luglio quando è prevista una visita alla Fondazione Sangregorio, la sua casa-atelier dello sculture a Sesto Calende. La casa, oltre a raccogliere alcune sue opere, è un vero e proprio luogo di studio e di diffusione dei temi e degli autori legati alle avanguardie contemporanee.

Il programma della giornata avrà inizio alle 11 con la visita, seguirà un pranzo all’agriturismo La Camelia di Taino, dove si potrà conoscere la coltivazione delle camelie, ma anche di erbe e ortaggi. Nel pomeriggio si prosegue con la visita al parco di Taino. Qui ci sarà la possibilità di conoscere meglio un ‘opera monumentale di un altro grande scultore contemporaneo, Giò Pomodoro, detta Luogo dei Quattro Punti Cardinali .

Seguirà una spiegazione del contesto geografico in cui si trova inserito il parco da cui si può ammirare la parte sud del Lago Maggiore , con la Rocca di Angera in primo piano e lo sfondo

della catena del Monte Rosa.

Il programma della giornata

Ore 11:00 – Punto di ritrovo: Fondazione Sangregorio- Sesto Calende – Via Cocquo, 19

Accompagnamento e spiegazioni a cura dei volontari della Fondazione

Sangregorio

Ore 13:00 – Pranzo presso l’Agriturismo La Camelia – Taino – Via Prati Bassi,62

Ore 14:30/15:00 – Parco e luogo dei quattro punti cardinali- Taino – Spiegazione del luogo e del contesto geografico in cui è inserito

Ore 16:30/17:00 – Termine evento

Posti disponibili: 25

Prenotazioni: entro 9 luglio 2021

Contributo richiesto: euro 30 iscritti FAI – euro 35 non iscritti

Possibilità di iscrizione al FAI in loco

MODALITA’ di PRENOTAZIONE e di PAGAMENTO

– https://faiprenotazioni.fondoambiente.it

Per qualsiasi altra informazione inviare mail a valcuvia@delegazionefai.fondoambiente.it