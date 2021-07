Donata Valenti è la nuova assessora alla Cultura e Istruzione di Somma Lombardo

35 anni, un’esperienza lavorativa nel campo museale e nella scuola: Donata Maria Valenti è la nuova assessora all’Istruzione, alla Cultura, Comunicazione e Partecipazione di Somma Lombardo.

Valenti entra nella giunta Bellaria dopo le dimissioni di Raffaella Norcini; l’ufficializzazione oggi, giovedì 22 luglio. Valenti ha partecipato alle elezioni di settembre 2020 candidandosi con Somma civica.

«Ringraziamo Raffaella Norcini per l’ottimo lavoro in questi sei anni. Gli eventi e i servizi da lei organizzati e arrivati hanno dato lustro alla nostra città. Le auguriamo piene soddisfazioni umane e professionali», ha ringraziato il sindaco, Stefano Bellaria, «diamo il benvenuto a Donata Maria Valenti, una persona appassionata e competente, siamo certi che svolgerà al meglio il ruolo di assessore all’istruzione, alla cultura, alla comunicazione e alla partecipazione; settori che incidono in modo significativo sulla quotidianità dei nostri concittadini».

Norcini ha salutato così la nuova assessora: «Auguro a Donata di raccogliere con fiducia e determinazione le nuove sfide che i nostri tempi impongono agli amministratori, soprattutto in ambito culturale e della comunicazione, anche negli altri settori che le competono. Al neoassessore le mie più vive congratulazioni per il nuovo incarico».

«É sempre il momento giusto per mettersi in gioco e per iniziare un nuovo cammino al servizio della comunità. Ringrazio per la fiducia accordatami e per il supporto che sin da subito mi è stato dato. Non vedo l’ora di poter incontrare i cittadini e le associazioni per collaborare insieme per rendere ancora più viva la nostra città».