Donna senza vita trovata nel canale Villoresi a Parabiago

Il cadavere di una donna è stato rinvenuto all’alba di questa mattina, martedì 6 luglio, nel canale Villoresi. Il corpo è stato recuperato all’altezza di Villastanza frazione di Parabiago.

Le operazioni sono state effettuate dai sommozzatori di Milano e sul posto c’erano anche i Vigili del Fuoco di Legnano. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Legnano per i rilievi del caso.

Secondo i primi accertamenti la donna di origine straniera ha circa 50 anni. Sono in corso gli accertamenti per verificare le cause del decesso che non sembra di origine violenta.