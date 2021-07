Donne che aiutano donne, il progetto “Mentoring” realizzato dal Gruppo Minerva di Federmanager funziona

Nell’antichità la dea Minerva era la protettrice di ogni forma di operosità, ma anche divinità guerriera e tutrice della libertà cittadina. Non stupisce dunque che il gruppo che porta il suo nome, nato all’interno di Federmanager Varese, abbia dato un contributo importante alle donne manager per aiutarle a superare problemi e difficoltà sul lavoro amplificate dalla crisi pandemica.

All’Hotel Palace di Varese sono stati presentati i risultati del progetto “Mentoring” nato alla fine del 2020 per rispondere a un bisogno di confronto che molte donne manifestano in un momento di cambiamento professionale, come può essere il passaggio di carriera.

«Questa iniziativa è nata nel dicembre scorso durante il Covid – ha spiegato Laura Aspesi, coordinatrice del gruppo Federmanager Minerva Varese – su iniziativa del nostro presidente Eligio Trombetta per promuovere la parità di genere sostenendo il merito per aiutare le donne che si trovano in un particolare momento di difficoltà nel lavoro. Abbiamo avuto 24 coppie, costituite da una mentor e una mentee, un sistema in cui le manager senior hanno messo a disposizione gratuitamente 6 ore del loro tempo nell’arco di due mesi».

Tutti i percorsi di mentoring iniziati sono stati portati termine, a dimostrazione che l’esperienza del gruppo Minerva rappresenta un valido supporto e una risposta a una reale necessità, soprattutto in una fase storica dove il cambiamento travolge qualsiasi certezza. «I programmi di mentoring – ha sottolineato il presidente di Federmangaer Eligio Trombetta– valorizzano le esperienze di chi ha raggiunto determinate posizioni in un’azienda può metterle e a disposizione delle giovani che invece devono ancora crescere e che spesso faticano a trovare lo spazio che meritano in azienda. Quindi rientra in quel grosso impegno che Federmanger sta dedicando allo sviluppo professionale per l’aumento della competitività dei dirigenti all’interno delle aziende. In questa ripresa il ruolo del manager conta molto, nel bene e nel male, perché ha la responsabilità di dare un contributo fondamentale allo sviluppo delle aziende nelle nuove iniziative di business, nei nuovi modelli di relazione dell’azienda e tra le aziende e nel mercato, ma non è detto che ci riescano sempre. L’impegno di Federmanager a livello nazionale e a livello locale è dare il massimo per la valorizzazione delle competenze certificandole in modo che il rischio di avere manager che diano un contributo modesto o non misurabile allo sviluppo delle aziende si riduca sempre di più».

Il progetto messo in campo da Federmanager ha trovato un valido supporto nel decisore pubblico. Alla presentazione dei risultati ha partecipato anche il vicesindaco di Varese Ivana Perusin che fin dall’inizio ha appoggiato il programma di mentoring del gruppo Minerva. «Questa collaborazione è nata all’interno della cabina di regia istituita durante la crisi pandemica dal comune di Varese – ha detto l’assessore – . Federmanager è uno dei partner principali seduti ai diversi tavoli che hanno il compito di progettare e realizzare diverse iniziative, una di queste riguardava proprio il team di Minerva di Laura Aspesi. Abbiamo riflettuto sulle opportunità e occasioni di lavoro, chiedendoci che cosa potevamo fare insieme per poter portare questa attività di mentoring tra alcune giovani manager, alcune delle quali mi avevano già contattato per la mio ruolo in Comune. A quel punto non ho fatto altro che dare forma a un network mettendole in contatto con lo staff di Federmanager. Vedendo i risultati sono convinta che il sistema di mentoring, realizzato dal gruppo Minerva di Varese per le giovani manager, sia fondamentale».