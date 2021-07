Doppio furto al Liceo Artistico don Milani di Venegono Inferiore, gli studenti lanciano una raccolta fondi

L’anno scolastico si è concluso amaramente per l’Isiss Don Milani di Tradate. Dopo un anno difficile, caratterizzato da instabilità ed insicurezza a causa della pandemia, il Liceo artistico di Venegono Inferiore, sede distaccata dell’istituto, in poco più di un mese è stato preso di mira per ben due volte da furti durante la notte.

Se durante la prima intrusione sono stati sottratti “solamente” alcuni computer utilizzati nelle aule per le lezioni in Dad e i collegamenti con le Lim, il bilancio del secondo furto è stato pesantissimo. Oltre ad altri portatili sono stati rubati tutti i materiali utilizzati per la didattica nel corso Audiovisivo-Multimediale: macchine fotografiche, telecamere, microfoni, (nella foto) tutti correttamente riposti in sicurezza negli armadi dei laboratori che sono stati forzati e scassinati.

Presi dallo sconforto, ma intenzionati a reagire, alcuni studenti hanno deciso di chiedere un aiuto per ricomprare la strumentazione indispensabile poter continuare a studiare e cercare di far avverare i loro sogni.

«Siamo gli studenti del Liceo Artistico Don Milani di Venegono Inferiore, indirizzo Audiovisivo e Multimediale – dicono i promotori dell’iniziativa – Studiamo cinema, televisione, radio, multimedialità e lo facciamo con piacere con voglia e con tanta passione. Abbiamo realizzato eventi a livello nazionale, partecipato a concorsi regionali e nazionali vincendo numerosi premi. La nostra scuola ha aiutato molti di noi a far emergere il proprio talento nell’ambito dell’audiovisivo. Siamo stati definiti da diverse testate giornalistiche e specialisti del settore come un’eccellenza in questo campo».

La scuola, spiegano i ragazzi, ha sempre messo a disposizione un’ottima strumentazione: «I nostri docenti ci spronano e caricano di entusiasmo giorno dopo giorno e il nostro dirigente Vincenzo Mita, ha fatto in modo che non ci mancasse mai nulla a livello di attrezzature tecniche: ogni volta che entravamo a scuola e soprattutto nei nostri laboratori ci sentivamo come nel paese dei balocchi, ci sentivamo piccoli davanti a quella attrezzatura tecnica così importante e costosa, che avevamo però la possibilità di utilizzare, che ci permetteva di imparare diverse tecniche cinematografiche consapevoli che questo, in un futuro, ci avrebbe permesso di dire la nostra a livello professionale».

Un sogno che i due furti subiti dalla scuola rischia di infrangere: «Abbiamo resistito alla pandemia che ci ha tenuto lontano dalla nostra passione, ma venire a conoscenza di quanto è successo ci ha sconvolto. Sapere che quando torneremo a scuola a settembre tutto questo non sarà possibile ci riempie di amarezza. Appena siamo tornati a scuola dopo il lockdown, lo abbiamo fatto con più carica di prima cercando di recuperare a livello tecnico tutto quello che non siamo riusciti a fare a distanza. Ed ora ci hanno rubato tutto. Non avremo più a disposizione computer, videocamere, regie, droni, microfoni, fotocamere e tanta altra attrezzatura video. Ma soprattutto con questo gesto hanno rubato i nostri sogni, hanno stravolto i nostri piani. Non sappiamo chi sia stato, non ci interessa, ma sappiamo che siamo forti e anche questo difficilmente ci fermerà. Vogliamo poter essere ancora noi a decidere per il nostro futuro, studiare ed impegnarci per imparare e magari diventare qualcuno, lavorare e lottare per il nostro futuro. Ma sappiamo allo stesso tempo che da soli non possiamo farlo e abbiamo bisogno di tutti voi».

In accordo con il dirigente scolastico i ragazzi hanno fatto partire una campagna di raccolta fondi per ricomprare almeno una parte di quanto è stato sottratto

La raccolta fondi è stata organizzata tramite la piattaforma GoFoundMe e la trovate al seguente link https://gofund.me/7a4adb81

«Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarci – dicono questa ragazzi pieni di entusiasmo e passione – Siamo anche nelle vostre mani».