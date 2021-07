Doppio furto di attrezzature al Liceo don Milani, un nuovo appello degli studenti

“Aiutateci, non lasciate che i ladri rubino anche i nostri sogni”. In molti hanno risposto all’accorato appello lanciato alcuni giorni fa da un gruppo di studenti del Liceo artistico don Milani di Venegono Inferiore per presentare e sostenere una raccolta fondi avviata per ricomprare le costose attrezzature della scuola rubate in due furti successivi e ravvicinati.

La raccolta fondi, in pochi giorni ha quasi toccato quota 1.000 euro, ma non bastano a ricomprare attrezzature professionali e costose, indispensabili per le attività della scuola.

«Abbiamo resistito alla pandemia che ci ha tenuto lontano dalla nostra passione, ma venire a conoscenza di quanto è successo ci ha sconvolto – avevano spiegato i ragazzi, che hanno dato il via alla raccolta fondi per reagire alla grande delusione, subita dopo un periodo davvero difficile – Sapere che quando torneremo a scuola a settembre tutto questo non sarà possibile ci riempie di amarezza. Appena siamo tornati a scuola dopo il lockdown, lo abbiamo fatto con più carica di prima cercando di recuperare a livello tecnico tutto quello che non siamo riusciti a fare a distanza. Ed ora ci hanno rubato tutto. Non avremo più a disposizione computer, videocamere, regie, droni, microfoni, fotocamere e tanta altra attrezzatura video. Ma soprattutto con questo gesto hanno rubato i nostri sogni, hanno stravolto i nostri piani. Non sappiamo chi sia stato, non ci interessa, ma sappiamo che siamo forti e anche questo difficilmente ci fermerà. Vogliamo poter essere ancora noi a decidere per il nostro futuro, studiare ed impegnarci per imparare e magari diventare qualcuno, lavorare e lottare per il nostro futuro. Ma sappiamo allo stesso tempo che da soli non possiamo farlo e abbiamo bisogno di tutti voi».

Chi volesse contribuire può farlo tramite la piattaforma GoFoundMe a questo link https://gofund.me/7a4adb81