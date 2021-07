Droga, soldi e 357 magnum, il blitz dei carabinieri nel fortino dello spaccio a Morosolo

I militari sono arrivati all’alba di giovedì 15 luglio, poco prima delle 5.30, con i cani e numerosi uomini. Un vero e proprio blitz mirato, nell’abitazione di un giovane di Casciago già arrestato negli ultimi mesi per detenzione e spaccio di droga e in altre case del paese.

I militari sono andati a colpo sicuro nella casa di Morosolo, in una zona segnalata più volte per il sospetto via vai e difatti è stata trovata molta droga, una pistola e 47 mila euro in contanti, provento della ricca attività di spaccio di un 25enne, ufficialmente disoccupato, ma in realtà molto occupato nel vendere parecchie dosi di erba.

Ad aiutarlo – secondo le indagini dei carabinieri – la madre e la fidanzata, anch’esse finite in manette. Il giovane, volto noto nel piccolo paese alle porte di Varese, era già stato pizzicato due volte, una a ottobre 2019 quando gli trovarono in casa 2 chili di droga in parte già divisa in dosi e 27 mila euro in contanti, e una a novembre 2020, quando fu sorpreso a spacciare a Masnago, nella zona delle scuole superiori. Per lui, vista la recidiva, si aprono le porte del carcere dove dovrà scontare un bel periodo di detenzione.

I militari di Varese hanno operato con l’ausilio di personale del Nucleo Cinofili Carabinieri di Casatenovo (LC).

I reati contestati sono detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di arma comune da sparo e munizioni e ricettazione.

In particolare i militari in seguito ad una mirata attività info-investigativa hanno eseguito una perquisizione locale e personale presso l’abitazione della 57enne e del proprio figlio convivente, rinvenendo complessivamente circa 2.270 grammi di marijuana, circa 1270 grammi di hashish e circa 16 grammi di “mdma“, oltre che ad un revolver calibro 357 magnum, perfettamente funzionante e risultata oggetto di furto in abitazione commesso in provincia di Pavia nel 2020, completa di 11 proiettili dello stesso calibro, 11 proiettili calibro 9, 12 cartucce per fucile calibro 12 e 4 calibro 16 e la somma contante di 47.450 euro, verosimilmente provento di attività di spaccio, nonché vario materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Inoltre presso l’abitazione della 24enne fidanzata del giovane disoccupato, circa 72 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e grammi 60 circa di marijuana.

I due giovani arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati associati rispettivamente presso le case circondariali di Varese e Como, mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Varese.