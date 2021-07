Due defibrillatori consegnati alle stazioni dei carabinieri di Varese e Malnate

Oggi presso l’aula magna dell’istituto Iqbal Masih di Malnate sono stati consegnati alle stazioni dei Carabinieri di Varese e di Malnate da Sos Malnate e Rotary Insubriae Malnate due defibrillatori e gli attestati di frequenza al corso per l’utilizzo.

Galleria fotografica Defibrillatori alle stazioni di Varese e Malnate 3 di 3

I defibrillatori sono stati ricevuti dal comandate della Compagnia di Varese Capitano Marco Currao che li ha consegnati ai comandanti delle stazioni di Varese e Malnate.

Alla consegna erano presenti inoltre il sindaco di Malnate Irene Bellifemine, il coordinatore del NUE 112 di Varese dott. Simone Carradore, la coordinatrice infermieristica 118 Gabriella Somaini e il Presidente di Anpas Lombardia dott. Luca Puleo.

“Dal 2017 Sos Malnate ha deciso di promuovere corsi gratuiti alle forze dell’ordine in quanto più vicini ai cittadini. Abbiamo infatti formato agenti delle volanti della questura di Varese, finanzieri delle compagnie di Gaggiolo e Gallarate, agenti della polizia locale di Malnate insieme con altri dipendenti comunali, ed ora abbiamo formato 16 carabinieri” ha dichiarato Massimo Desiante, Presidente di Sos Malnate.

“Come abbiamo visto anche durante i recenti campionati europei di calcio, l’uso tempestivo del defibrillatore e delle manovre salvavita sono stati decisivi non solo per salvare una vita ma anche per impedire esiti neurologici avversi” – continua Desiante “e ringrazio i Carabinieri per aver deciso di aderire a questa iniziativa e il Rotary Club Insubriae Malnate, nelle persone del past President Edoardo Baletti e del Presidente Davide Papa, per aver creduto nel progetto”.