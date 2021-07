Due volte a Monza per Alessio Rovera: il primo assalto è nel campionato Elms

Prima il weekend di corse targato ELMS, poi quello dedicato al mondiale endurance (WEC): la pista di Monza è forse il crocevia principale nella stagione agonistica di Alessio Rovera che nel giro di pochi giorni gareggerà sul tracciato brianzolo in entrambi i campionati a cui è iscritto nel 2021. E in tutti e due i casi avrà velleità di fare risultato all’interno della propria classe.

Del WEC però ci occuperemo settimana prossima: ora è tempo di ELMS, ovvero la serie europea legata alle vetture di Le Mans, nella quale il pilota varesino ha come compagni di abitacolo i francesi François Perrodo ed Emmanuel Collard. La vettura a loro disposizione è la Ferrari 488 GTE del team AF Corse con la quale il terzetto ha già colto due podi di classe GTE in questa competizione, la vittoria in Austria e il terzo posto in Francia.

Grazie a questi piazzamenti Rovera e soci sono al terzo posto in classifica (41 punti), una posizione sulla quale pesa l’aver saltato la gara di apertura a Barcellona, quella vinta dagli attuali leader Cressoni-Molina-Mastronardi che comandano la graduatoria di classe con 65 punti dopo tre gare su sei.

A Monza si corre domenica 11 luglio sulla distanza delle 4 ore (la gara WEC sarà di 6 ore): il semaforo verde si accenderà alle ore 11 ma fin dal venerdì i concorrenti saranno chiamati a guadagnare un posto al sole sulla griglia di partenza. Ben 44 le vetture iscritte, nove delle quali rivali della Ferrari numero 88 di Rovera-Perrodo-Collard in GTE.

«Non vedevo l’ora che arrivasse questo doppio appuntamento sul circuito di casa, che mi ha portato tanta fortuna negli anni scorsi. Siamo fiduciosi e personalmente cercherò di trovare una motivazione e una determinazione extra. Nella ELMS purtroppo abbiamo saltato una gara e dobbiamo rimontare. Sono certo che saremo competitivi e cercheremo di giocarcela alla pari, anche se per regolamento portiamo in gara un handicap peso di 25 chili per gli ottimi risultati ottenuti in Austria e Francia».

Una speranza viene però dalla 488 del Cavallino Rampante: «A Monza storicamente la Ferrari va forte: abbiamo un’ottima velocità di punta e abbiamo svolto a marzo un test con la squadra che ci ha fornito dati preziosi. Io poi conosco bene la pista. Dovremo però lavorare bene sulla messa a punto generale di tutte le componenti».