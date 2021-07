Ecco la rosa dell’Fbc Saronno 1910, pronta per il campionato di Promozione

Nel corso della presentazione della squadra dell’Fbc Saronno 1910 che affronterà il prossimo campionato di Promozione, il direttore sportivo Simone Morandi ha presentato la rosa a disposizione del giovane mister Nicolò Taroni.

«Vogliamo fare bene, rappresentare una società che ha un blasone e fare le cose in maniera seria, propositiva e costruttiva, con una visione sul lungo periodo – hanno dichiarato il presidente Simone Sartori e il ds Morandi -. Questo titolo acquisito è una partenza, un punto di inizio, non è un arrivo. È sicuramente una rosa importante per questa categoria che andremo ad affrontare».

Il mister Niccolò Taroni, ha affermato: «Penseremo alla prima partita di coppa e poi al campionato, è un gruppo nuovo e giovane. Volontà e umiltà ci sono, poi vedremo quello che succede in campo».

Ecco la rosa 2021/2022 dell’Fbc Saronno 1910 nel dettaglio:

PORTIERI

Zanellato (2001), Forestieri (2002), Pastore (2003)

DIFENSORI

Stevanin, Torriani, Bernello, Giudici, Vanzulli (2002), Bossi (2002), Puzziferri, Maggiore, Spinelli (2003), Azzini (2002)

CENTROCAMPISTI

Cannizzaro, Scaccabarozzi, Bonizzi, Pieri (2000), Legnani (2001), Ballabio (2000), Vergani (2003), Nocciola, Galli

ATTACCANTI

Brambilla (2002), Bonfrate (2001), Bosotti (2001), Chiarello (2001), Ferrari, Iacovelli, Milazzo