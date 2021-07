Educazione in natura nell’orto condiviso tra famiglie

Si chiama “Orto club” l’area verde nata come orto condiviso tra famiglie e che ospita, per il secondo anno consecutivo, un campus estivo che prosegue le attività di educazione in natura promosso dell’associazione Genitori e Figli di Tradate.

I bambini si muovono in autonomia in un contesto agricolo in mezzo alla natura, prendendosi cura dell’orto e della natura che li circonda con un metodo pedagogico attivo, basato sull’osservazione naturale, sull’ascolto dei bisogni propri e di gruppo, rispettando i tempi naturali della loro età.

Galleria fotografica campus estivo all'orto club di Tradate 4 di 7

Le opportunità educative si manifestano di giorno in giorno in natura dando a ciascuno l’occasione di riflettere sull’impronta ecologica propria e del genere umano cui apparteniamo, cercando di produrre meno rifiuti possibili e consumando meno acqua possibile (anche se piovana e riciclata). All’orto i bambini osservano il ciclo naturale delle piante che finiscono regolarmente sulla tavola, imparando a riconoscere il valore prezioso di ogni trasformazione e la cura e la fatica per accompagnarle più naturalmente possibile senza forzature meccaniche e chimiche a diventare cibo prelibato.

Orto Club è diventato così, sempre di più uno spazio di crescita comunitaria, dove i bambini imparano a condividere attrezzi strumenti e risorse personali con il gruppo, e soprattutto giocano da soli inventando in continuazione ambientazioni e storie nuove imparando a gestire la fantastica noia.

Orologio e campanelle non sono necessari, quando suonano le campane in lontananza è segno di ritrovarsi in cerchio, salutarsi, ringraziare per quello che si è ricevuto e mettere in ordine il campo.

Tutto questo non in un manuale della Finlandia ma in campagna a Tradate, in provincia di Varese in Italia.

Le attività proseguiranno anche a luglio e settembre.

Per maggiori informazioni scrivere a info@associazionegenitoriefigli.com