Elezioni 2021, Mirella Cerini inaugura si ricandida a sindaco: «Castellanza ai castellanzesi»

Il sindaco di Castellanza, Mirella Cerini, tenta il bis. La sua ricandidatura era quasi certa ma questa sera, 20 luglio, è arrivata la conferma. Sarà il primo cittadino uscente a guidare la lista civica “Partecipiamo” e a chiedere ai castellanzesi la riconferma dopo cinque anni di mandato. Ad accompagnarla alcuni degli amministratori che l’hanno accompagnata in questo cammino e altri volti nuovi senza vincoli di partito.



La candidatura è stata ufficializzata in concomitanza con l’inaugurazione della nuova sede di “Partecipiamo” in via Vittorio Veneto al civico 8 e del nuovo simbolo, un restyling di quello lanciato nel 2016 con riferimento alla casa e alla famiglia che sono i valori fondanti della lista «perchè – ha detto Mirella Cerini carica di energia – il messaggio che deve passare è Castellanza ai castellanzesi».

Perchè un secondo mandato? «Perchè abbiamo tante progettualità avviate che vogliamo portare a termine, a partire dalla rigenerazione urbana, e dalle politiche abitative», ha risposto il sindaco che ha citato anche la progettualità sulla riqualificazione dei palazzoni di San Giulio, l’housing sociale rivolti agli anziani e la Casa dei Castagni «su cui ci sono altre novità e progettualità che vorremmo potere realizzare».