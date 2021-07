Europei Under 20 di Tallin, finisce in semifinale l’avventura del saronnese Luraschi

Finisce in semifinale l’avventura di Edoardo Luraschi, 18enne saronnese, agli Europei di Tallin Under 20. L’atleta dell’Osa Saronno ha fatto registrare un 10.66 nella sua batteria di semifinale, arrivando settimo al traguardo e rimanendo fuori dalla finalissima dei 100 metri.

Nella diretta su RaiSport sono stati citati sia la società saronnese, sia la mamma di Luraschi, Cristina Galli, ex atleta azzurra del salto in lungo e recentemente laureatasi campionessa regionale nei 100 metri piani, categoria Senior 45, sempre per i colori della Osa Saronno, sia Lorenzo Perini, ostacolista saronnese il cui padre Maurizio si è visto sfilare il primato di categoria proprio da Luraschi.

Molto bene il compagno di nazionale Matteo Melluzzo, promosso in finale col terzo tempo assoluto (10.33), mentre anche Angelo Ulisse è stato eliminato.

Oltre al centometrista, impegnato anche nella staffetta 4×100, agli Europei di Tallin ci sono anche l’altra saronnese Giorgia Marcomin nei 100 metri ostacoli e il cairatese Filippo Cappelletti nei 200 e nella staffetta 4×100, tutti in forza alla Osa Saronno.