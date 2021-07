Europei Under 20, Giorgia Marcomin dell’Osa Saronno sesta nella sua semifinale

Secondo giorno di gare agli Europei Under 20 di atletica a Tallin, in Estonia.

La giornata era partita con un sorriso per l’Osa Saronno: la stellina di Giorgia Marcomin ha infatti brillato nella sua batteria dei 100 ostacoli, con un ottimo 13.75 che le è valso il primato personale per la saronnese e la qualificazione in semifinale.

Nella Semifinale Giorgia ha peggiorato il tempo della mattina, con un 13.89 che le è valso il sesto posto e il 15esimo tempo totale. Impressionante il fulmine svizzero Ditaji Kambundji che ha fatto registrare 13.01 in semifinale, record dei campionati. Squalificata per partenza falsa Veronica Besana, che aveva fatto registrare lo stesso tempo della Marcomin in batteria, 13.75.

In serata, alle 18.52, è prevista la batteria dei 200 metri piani con Filippo Cappelletti, altro atleta Osa Saronno fresco campione nazionale Juniores sui 100 metri, all’esordio nella competizione.