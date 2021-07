Ex Macello di Varese: un progetto per portarlo dal degrado alla rinascita

Tra gli elementi principali del progetto il primo sarà un rilevante intervento di Social Housing sul sedime dei capannoni, che verranno demoliti e ricostruiti per rendere disponibili alla città fino a 90 alloggi sociali, di cui il 50% in locazione a canoni moderati e il 50% in vendita convenzionata.

Il secondo punto è la nuova Piazza Gigli (Ora largo Gigli) che diventerà una sorta di porta d’ingresso dell’intero intervento e comprenderà servizi integrativi all’abitare, servizi Locali Urbani e alcune funzioni Commerciali connesse alla residenza. Il terzo è una completa rifunzionalizzazione dell’ex Macello nel settore a ovest, con edifici storici esistenti, incentrata sulla ristorazione e sul cibo.

Infine, è previsto un parco pubblico e ciclopedonale che connette il comparto dell’Ex Macello con il rione di Giubiano e con il centro grazie ad un collegamento di mobilità dolce che supera la ferrovia. «L’obiettivo è quello di aumentare le connessioni di Belforte con gli altri quartieri anche nella prospettiva di rendere l’area del social housing più accessibile e connessa alla rete di piste ciclabili provinciali in espansione» spiegano i progettisti. In quello stesso contesto è inoltre prevista la rinaturalizzazione degli argini del Vellone, il torrente che attualmente attraversa la città quasi completamente sottoterra, che costeggia l’Ex Macello.

Diversi i punti interessanti del progetto, come le lighthouses, frutto della riqualificazione dei caselli simmetrici: in essi vengono infatti collocate funzioni quali l’asilo nido e la portineria del quartiere di Social Housing con annesso ufficio del Gestore Sociale, ma con un intervento sulla copertura vengono trasformati anche in punto di riferimento luminoso nelle fasce orarie notturne per l’intero quartiere.