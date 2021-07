Fagnano Olona, sold out il maxischermo con la partita della Nazionale

Alla fine del primo tempo il clima era festoso, con la speranza di protrarre sorrisi e ottimismo fino al fischio finale.

L’iniziativa di Amministrazione comunale, associazione 4ProCiv e Pro loco Fagnano Olona, che hanno voluto permettere ai fagnanesi di gustarsi la partita degli azzurri, si è rivelata un grande successo, con sold out e tante persone con la voglia di condividere il tifo per la Nazionale di calcio e il piacere di mangiare insieme.

Norme anti-Covid rispettate e organizzazione attenta a garantire la sicurezza, ma con il piacere di tifare insieme.

I complimenti sono arrivati anche da Maria Elena Catelli, sindaco dimissionario, che non ha voluto però perdere l’occasione di ringraziare gli organizzatori: «Grazie all’assessore Claudia Guaglianone che in pochi giorni ha organizzato e coordinato le associazioni stasera anche Fagnano tifa Italia. Siamo stati in casa, ora siamo insieme. Ci vuole poco, anzi molto. Si chiama passione».