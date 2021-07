Fagnano Olona volta pagina, al posto di Elena Catelli arriva il commissario: “Giusto così”

Le dimissioni del sindaco di Fagnano Olona Maria Elena Catelli sono diventate definitive da ieri, 13 luglio, e da oggi l’amministrazione comunale è retta dal commissario prefettizio Giuseppe Carollo, dirigente prefettizio di Varese nominato dal Prefetto Dario Caputo.

Si chiude l’era della sindaca fagnanese, durata circa due anni e minata da oltre un anno da incomprensioni, lotte intestine e mediazioni che hanno frenato l’attività amministrativa. A circa tre settimane dal consiglio comunale in cui ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili, l’ormai ex-sindaca si sente sollevata: «Sento emozioni contrastanti. Da un lato mi dispiace per Fagnano e dall’altro so che la mia scelta è stata fatta per il bene del paese. Bisogna essere consapevoli delle scelte che si fanno, credo che la mia sia stata la scelta migliore. Ieri era l’ultimo giorno e la malinconia per quello che sarebbe potuto essere e non è stato, c’è. Bisogna essere realisti e andare avanti».

Come vede il suo futuro? «Di certo non lo vedo in politica. Ho un’attività da portare avanti ma questa esperienza mi ha insegnato tanto dal punto di vista politico. Forse non sono stata adeguata al ruolo perchè non ho voluto accettare troppi compromessi ma è stata un’esperienza bellissima. Credo sia stato giusto stopparla in questo momento ed evitare un lungo commissariamento che, così, durerà solo due mesi». Il paese tornerà al voto ad ottobre.